وذكرت المصادر أنه جرى إطلاق الصاروخ الذي يبلغ مداه خمسة آلاف كليومتر في الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي عبر منصة إطلاق متحركة في جزيرة "عبد الكلام" التابعة لولاية أوديشا.

وأضافت المصادر، بحسب وكالة "كونا"، أن الهند تمكنت في تجربتها السادسة لإطلاق صاروخ باليستي من تسجيل نجاح كامل بعد رصده لصاروخ (أغني 5) البالغ وزنه حوالي 50 طنا وطوله نحو 17 مترا من خلال الردارات وأجهزة التتبع ومحطات المراقبة.

ووفق تصريح مسؤول في منظمة الأبحاث والتطوير الدفاعية الهندية، يعد صاروخ (أغني 5) الأكثر تطورا من حيث تقنيات الملاحة والتوجيه والرؤوس الحربية والمحركات، كما أنه الصاروخ الأبعد في ترسانة الصواريخ الهندية.