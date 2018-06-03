وكان الرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز كانيل الذي حل محل كاستروفي أبريل اقترح على الجمعية الوطنية أسماء أعضاء اللجنة نيابة عن مجلس الدولة. وقد وافق أعضاء الجمعية الوطنية على أعضاءاللجنة بالإجماع.



وقال كانيل "هذا الأمر ينهض بعملية ذات أهمية خاصة بالنسبة لبلدنا، ويتعين علينا جميعا أن ندرك المهمة والمسؤولية المدنية التي يتطلبها ذلك".



تأتي إعادة صياغة الدستور في حين يسعى القادة الشيوعيون للبلاد إلى التكيف مع حقبة يعمل فيها مئات الآلاف من الكوبيين خارج القطاع العام والحكومة، وتسهم فيها الحوالات من الخارج بالإبقاء على الاقتصاد في مساره، وتقوم ابنة زعيم الحزب الشيوعي كاسترو بحملة من أجل حقوق المثليين.



