وقال المعهد القانوني الطبي يوم السبت، إن سيكستو هنري فيرا عثر عليه قتيلا بجوار سيارتين محترقتين، وقد اخترقت رصاصة رأسه.



وقال عاملون بالحانة التي كان يمتلكها فيرا إنه غادر مساء الجمعة لمساعدة صديق تعرض لهجوم.



وأكدت السفيرة الأميركية لدى نيكاراغوا، لورا دوغو، أن فيرا مواطن أميركي، وأدانت مقتله في تغريدة على تويتر.



وقتل أكثر من 110 أشخاص في نيكاراغوا خلال اشتباكات بين قوات موالية للرئيس دانييل أورتيغا وجماعات معارضة له.