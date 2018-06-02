وأضاف على "تويتر" أنه نفذ الضربات الجوية الجمعة والسبت.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني على الحدود في شمال العراق، حيث يتمركز أعضاؤه في جبال قنديل.

ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية، تمردا منذ 3 عقود في جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه غالبية كردية مما أسفر عن مقتل 40 ألفا.