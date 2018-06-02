واعتقلت الشرطة الكندية، بويل (34 عاما) في ديسمبر 2017 بعد شهرين من إطلاق سراحه مع زوجته الأميركية وأبنائهما الثلاثة وعودتهم إلى كندا.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتهامات ضد بويل رغم أنه يواجه 19 تهمة تشمل الاعتداء الجنسي والحجز القسري وإطلاق تهديدات بالقتل.

وفرضت المحكمة حظرا على النشر يمنع الاعلام من ذكر إجراءات الافراج بكفالة أو معلومات يمكن أن تحدد هوية أي ضحية أو شاهد.

وتم اختطاف بويل وزوجته كيتلان كولمان في أكتوبر 2012 أثناء تجولهما في أفغانستان. وقضيا 5 أعوام في الأسر، ولد خلالها أطفالهم الثلاثة.