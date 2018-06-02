وقالت إكسينير: " عندما يقول أردوغان الأسد أخي، ثم يذهب في إجازة ويعود ليقول الأسد مجرم، عندها سيجد الشعب استحالة في الحصول على الإجابة الصحيحة".

وأضافت: "نظريا عراق وسوريا خاليان من الصراعات يعني تركيا أكثر قوة والعلاقات بين الدول يجب أن تكون تحت السيطرة".

يذكر أن إكسينير، التي كانت عضوا في حزب الحركة القومية، انشقت عن الحزب إثر تقارب زعيمه دولت بهجلي من أردوغان.