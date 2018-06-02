أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يفرض أي عقوبات إضافية على كوريا الشمالية في الوقت الراهن.

وقال ترامب "لدينا مئات من العقوبات الجديدة الجاهزة للتطبيق"، ولكنه أوضح أنه لن يفرضها "قبل أن تنهار المحادثات."

يشير ترامب إلى محادثات مستمرة مع كوريا الشمالية للإعداد لقمة 12 يونيو / حزيران المقررة في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

أعلن ترامب بعد اجتماع عقده اليوم الجمعة مع مساعد بارز لكيم أن القمة سوف تعود إلى مسارها.

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن القمة ألغيت.

وبعد الاجتماع الذي عقده في المكتب البيضاوي، قال ترامب إنه يتطلع إلى اليوم الذي يمكنه فيه "إلغاء عقوبات" كوريا الشمالية.