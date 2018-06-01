جاء ذلك بعد أن التقى الرئيس الأميركي مع مبعوث من كوريا الشمالية كيم يونغ تشول، يحمل رسالة من الزعيم كيم جونغ أون، التي وصفها ترامب بأنها مهمة جدا، مضيفا أنها "لطيفة ومثيرة للاهتمام".

وأوضح ترامب أن القمة ستعقد مع كيم في سنغافورة، قائلا إن بلاده "ستبدأ علاقة مع كوريا الشمالية، وستنطلق في الثاني عشر من يونيو".

وأشار ترامب إلى "اعتقاده بأن المحادثات مع كوريا الشمالية ستكون مسارا طويلا"، قائلا: "لم أقل إن الأمر سيحل في اجتماع واحد، وإنما ستبدأ عملية متواصلة"، مضيفا أنها "في النهاية ستكون عملية ناجحة مع كوريا الشمالية".

وفيما يتعلق بملف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، أعلن ترامب أنه "لن يتم فرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات مع كوريا الشمالية".

وأضاف: "أتطلع إلى اليوم الذي سأتمكن فيه من رفع العقوبات عن كوريا الشمالية".