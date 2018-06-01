أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، الجمعة، إن قمة قد تُعقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأضاف بيسكوف أن الدبلوماسيين سيرتبون شكل وموعد مثل هذا الاجتماع.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في وقت سابق أن القمة تمت مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لكوريا الشمالية، التي أجرى خلالها محادثات مع كيم.
وتأتي المساعي الروسية لعقد القمة، في وقت تحضر الولايات المتحدة لقمة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كيم في 12 يونيو الحالي.