أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، الجمعة، إن قمة قد تُعقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.