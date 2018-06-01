وشدد على أن الاتحاد الاوروبي سيرد على قرار ترامب "بطريقة حازمة ومتناسبة" بحسب بيان صادر عن الاليزيه.

كما وجه الرئيس الفرنسي دعوة لترامب إلى المشاركة في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين واليابان من أجل تعزيز قواعد منظمة التجارة العالمية، وفق الاليزيه الذي لم يُحدد ما كان رد ترامب.

وفي وقت سابق قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير Yن فرنسا لن تتفاوض "تحت الضغط" مع الولايات المتحدة في شأن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وصرح لو مير للصحافة في مونريال قبل وصوله Yلى ويستلر (كندا) حيث سيشارك في اجتماع مجموعة السبع "نحن نرفض التفاوض تحت الضغط. لقد التقيت وزير التجارة الHميركي ويلبر روس وأوضحت له أن دول الاتحاد الأوروبي لن توافق أبدًا على التفاوض تحت الضغط".

وشدد على أن الأوروبيين لا يستطيعون فهم مثل هذا القرار الأميركي ضد "الحلفاء المقربين".

وأضاف "نعتقد بشكل راسخ أن القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية غير مقبول (...)، غير مبرر، وستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي".