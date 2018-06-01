وأفادت الوكالة عقب اجتماع الرجلين الخميس في بيونغيانغ بأن "كيم قال إن إرادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالسير نحو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ما زالت دون تغيير ومتماسكة وثابتة".

وعبّر كيم عن أمله في إيجاد حل لمسألة العلاقات مع الولايات المتحدة ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "خطوة خطوة" وأن "يتم إحراز تقدّم في حل المشاكل، عبر الحوار والتفاوض الفعال والبناء".

من جهته حذر لافروف من رفع سقف التوقعات، حاضا جميع الأطراف على "تجنب إغراء المطالبة بكل شيء بشكل فوري".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "نسير في الاتجاه الصحيح" وذلك بعد يومين من الاجتماعات في نيويورك مع مساعد كيم جونغ اون الجنرال كيم يونغ شول، ارفع مسؤول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة منذ ثمانية عشر عاما.

لكن بومبيو لم يحدد ما إذا كانت كوريا الشمالية تعهدت بنزع سلاحها النووي في شكل "كامل لا عودة عنه ويمكن التحقق منه"، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة.