وأشار بومبيو بعد اجتماعات عقدها مع المبعوث الكوري الشمالي كيم يونج تشول في نيويورك، إلى "استمرار الحاجة إلى مزيد من العمل"، حتى تكلل الجهود الرامية لعقد القمة بالنجاح.

واعتبر الوزير الأميركي كيم "زعيما يستطيع اتخاذ قرارات شجاعة".

وأبدى بومبيو ثقته في أن المحادثات مع مسؤولي كوريا الشمالية تسير في الاتجاه الصحيح نحو عقد القمة.

وبيّن أن المبعوث الكوري سيتوجه إلى واشنطن، لتسليم رسالة شخصية من كيم لترامب.

وأضاف: "بلدانا يواجهان لحظة حاسمة في علاقتنا، وهو ما يعني أن إهدار هذه الفرصة ربما لا يقل عن اعتباره أمرا مأساويا".