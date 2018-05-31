وقال ماكرون على هامش زيارة لقصر "فيرني-فولتير قرب جنيف: "أمضيت الكثير من الوقت في الخارج لأنه كانت هناك لقاءات كبرى دولية وكان علينا المشاركة. يتوقع المواطنون أيضا أن يدافع الرئيس عن مصالحهم على الساحة الدولية".

وتابع: "علينا أن نضطلع بدورنا في عالم ازدادت فيه درجة الجنون، أن نلعب دور الوسيط. للأسف لا نعيش في عالم هادئ"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

وأضاف: "عندما لا أكون حاضرا على الأرض أفتقد ذلك. هناك دائما أشخاص في غاية الود. كما أن هناك كذلك لحظات غضب وتظاهرات لكنكم تعرفونني، أحاول دائما التواصل مع الناس".

وقام ماكرون في الأسابيع الأخيرة برحلات دولية منها زيارة لروسيا الأسبوع الماضي بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة نهاية أبريل، كما زار مؤخرا الهند وأستراليا تزامنا مع تظاهرات الأول من مايو في فرنسا قبل التوجه إلى كاليدونيا الجديدة.

وشارك الرئيس الفرنسي في ملفات خارجية كملف ليبيا جامعا أبرز قادة البلاد بإشراف الأمم المتحدة، تحضيرا لانتخابات، كما أنه سيزور موريتانيا ونيجيريا لثلاثة أيام مطلع يوليو.