وقال الوزير الروسي مازحا: "هذا هو مفتاح الصندوق، هنا يمكنك حفظ الأشياء السرية"، معربا عن أمله في أن تعجب الهدية الزعيم الكوري الشمالي، حسب ما نقلت "رويترز".

وكان لافروف قد وصل إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ في زيارة رسمية التقى خلالها بزعيم البلاد، بعد لقاء جمعه بنظيره الكوري الشمالي لي يونغ هو.

وأكد وزير الخارجية الروسية للزعيم الكوري دعم بلاده للسلام والتقدم في شبه الجزيرة الكورية، وتقدير موسكو للإعلان الذي وقعته بيونغيانغ وجارتها الجنوبية.

ودعا لافروف، أثناء زيارته إلى بيونغيانغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيارة روسيا.