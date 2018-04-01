وأظهرت اللقطات دخانا كثيفا يتصاعد من مكان الحريق، الذي "دمر بالكامل" حافلة لنقل المسافرين، كانت متوقفة في منطقة انتظار الحافلات.

وأكد رجال الإطفاء إن الحريق تسبب أيضا في تلف "الجزء الأكبر من واجهة مبنى الركاب". وقال المسؤولون في المطار إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأن الحريق، الذي تم إخماده، كان سببه تماس كهربائي في محرك الحافلة.