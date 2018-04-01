وأوضحت الشرطة أن الضحايا من الجنسية الإسبانية، وكانوا ضمن مجموعة سياحية تتزلج بعد ظهر السبت، عندما انهارت كتلة جليدية، وأبلغت مجموعة ثانية شهدت الحادث السلطات بالواقعة.

واضطرت فرق الإنقاذ إلى وقف عمليات البحث عن ناجين مساء السبت بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ تسبب تساقط كثيف للثلوج في تغطية جبال الألب وصدور تحذيرات من انهيارات محتملة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وحذرت الشرطة المحلية على موقعها الإلكتروني يوم الخميس، المتزلجين من خطر الانهيارات الجليدية قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد القيامة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن البحث توقف ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بوجود مفقودين فيما نقل المصابان للمستشفى لتلقي العلاج.