وقالت وكالة تاس الحكومية للأنباء إن الطائرة وهي من طراز اليوشين 96 أحضرت 46 دبلوماسيا روسيا مع عائلاتهم.

وأظهرت مشاهد التلفزيون ركابا ينزلون من الطائرة فيما كانت العديد من الحافلات بانتظارهم.

ومن المتوقع وصول طائرة ثانية إلى العاصمة الروسية في وقت لاحق الأحد.

وفي المجموع سيغادر 171 شخصا -- دبلوماسيون وعائلاتهم -- الولايات المتحدة.

وانضمت واشنطن إلى العشرات من حلفاء بريطانيا في طرد دبلوماسيين روسا ردا على هجوم بغاز أعصاب استهدف جاسوسا مزدوجا سابقا. وطردت السلطات أكثر من 150 دبلوماسيا من الولايات المتحدة ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء في حلف شمال الأطلسي ودول أخرى.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستطرد 60 دبلوماسيا تقول إنهم "جواسيس"، في بعثات في أنحاء البلاد وفي البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة وستغلق القنصلية الروسية في سياتل.

وردت موسكو بطرد ستين دبلوماسيا أميركيا وإغلاق قنصلية واشنطن في سان بطرسبرغ.

وتأتي تدابير الطرد المتبادلة ردا على خطوات منسقة من جانب بريطانيا وحلفائها لطرد دبلوماسيين روس على خلفية الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري الإنجليزية في الرابع من مارس.

وهذه أكبر عملية طرد لدبلوماسيين بين روسيا والغرب في التاريخ الحديث.