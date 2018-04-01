وقال راميش كيراد مساعد نائب مفتش الشرطة لـ"رويترز" بالتليفون إن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين.

وأضاف أنه على الرغم من أن المبنى قديم لم يُعرف سبب انهياره على الفور.

وقالت تقارير إخبارية محلية إن المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به.

وانهيار المباني أمر متكرر في الهند حيث كثيرا ما يتملص مقاولون ومسؤولون "معدومو الضمير" من القوانين أو يهملون في ضرورة تجديد المباني القديمة.

وفي أغسطس انهار مبنى عمره 117 عاما في المركز المالي بمومباي مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا.