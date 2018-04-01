وستستمر تدريبات فول إيجل أو فرخ النسر لمدة شهر وتضم عادة قوات برية وجوية وبحرية ومن العمليات الخاصة.

وتجرى تدريبات أخرى تحت اسم "العزم الأكيد" عن طريق المحاكاة بالكمبيوتر لمدة أسبوعين ابتداء من منتصف ابريل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون في مارس إن التدريبين المشتركين سيضمان نحو 23700 جندي أمريكي و300 ألف جندي كوري جنوبي.

وقال مسؤولون عسكريون في سول إن نطاق هذه التدريبات لن يتجاوز التدريبات التي جرت في السنوات السابقة، في محاولة لطمأنة كوريا الشمالية التي حذرت مرارا من إقامة هذه التدريبات.

ويُجري هذان التدريبان عادة بصفة سنوية في شهر مارس تقريبا، ولكنهما أجلا هذا العام إلى ما بعد دورة بيونغتشانغ الأولمبية الشتوية ودورة ذوي الاحتياجات الخاصة التي بدأت في فبراير وانتهت الشهر الماضي.