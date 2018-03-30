وفي حال تم إدانتها بعرقلة اتهامات اتحادية ومساعدة زوجها في دعم تنظيم داعش، كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. لكن هيئة المحلفين برأتها بعد مداولات استغرقت نحو 12 ساعة منذ الأربعاء الماضي.

وقتل متين البالغ من العمر 29 عاما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في الملهى الليلي الذي يرتاده مثليون، بعد أن بايع زعيم داعش. في ذلك الوقت كانت سلمان في المنزل مع ابنهما الذي كان في الثالثة من عمره.