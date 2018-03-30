وبحسب "فرانس برس" فقد وصل سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وكذلك سفراء العديد من دول خارج الاتحاد الأوروبي، إلى وزارة الخارجية بعد ظهر الجمعة.

وأمهلت روسيا بريطانيا شهرا لخفض عدد دبلوماسييها، كما أنها أبلغت السفير الهولندي قرارها طرد دبلوماسيين اثنين.

وتأتي الخطوة الروسية، بعد إعلان 24 دولة من بينها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، طرد أكثر من 150 دبلوماسيا روسيا، تضامنا مع بريطانيا، على خلفية الهجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في إنجلترا.

وكان ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين قد صرّح الجمعة بأن روسيا "ليست هي من بادرت إلى شن حرب دبلوماسية"، وذلك بعد قرار موسكو طرد 60 دبلوماسيا أميركيا.