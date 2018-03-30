وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "روسيا اضطرت لاتخاذ إجراءات انتقامية ردا على أعمال غير ودية وغير مشروعة"،

يذكر أن الولايات المتحدة اعتبرت رد الفعل الروسي "غير مبرر".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده قررت إغلاق القنصلية الأميركية في سانت بطرسبرغ، ردا على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة ودول عدة أخرى في إطار قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.