ووقع الحادث في وقت متأخر من ليل الخميس في محافظة أغدير، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن أكثر من 50 شخصا كانوا في الحافلة التي تتسع لـ14 شخصا فقط.

واندلعت النيران في الحافلة التي كانت تقل مهاجرين انطلاقا من ايران، بعد اصطدامها بعمود إنارة.

ولقي 17 شخصا كانوا على متنها مصرعهم، بعضهم احتراقا، فيما تعرض 36 آخرين لإصابات وتم نقلهم الى المستشفى.

ولم يتم تحديد هوية سائق الحافلة، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وكالة الأناضول، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

كما أوقفت قوات الأمن 13 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن حافلة ثانية.

واظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام التركية هيكل سيارة متفحمة.

وتكثر حوادث السير في تركيا، وقضى بسببها نحو 3530 شخصا في 2017، بحسب التلفزيون الرسمي التركي.