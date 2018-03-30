وأدى الحادث، الذي وقع في مدينة أولم جنوبي البلاد في 19 مارس إلى أضرار مادية فقط، ولم يصب الأشخاص الثمانية الذين كانوا داخل المصلى وقت الهجوم بأذى، حسبما أفادت الشرطة المحلية في بيان مشترك مع النيابة العامة في شتوتغارت.

واعتقلت الشرطة المشتبه بهم وتتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، الأربعاء، واعترف أحد الرجال بمشاركته في الحادثة، بحسب البيان.

ووقع الهجوم الساعة 3 صباحا (01:00 توقيت غرينيتش) مع إلقاء العديد من القنابل الحارقة على المصلى، مما أدى إلى اشتعال النار، إلا أن الشرطة تمكنت من إخمادها بسرعة.

وقالت النيابة إنها تشتبه بأن الهجوم "ربما كان بدوافع سياسية"، إلا أن المدعين رفضوا التعليق على أنباء بأن الهجوم عمل انتقامي بسبب الهجوم التركي على منطقة عفرين السورية.

وأوضح البيان أن "التحقيق حول دوافع السوريين، لا يزال مستمرا".

وتعرضت العديد من المصليات والمراكز الثقافية والمتاجر، التي يرتادها الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا، إلى سلسلة هجمات في الأسابيع الأخيرة وسط توتر بشأن هجوم أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في عفرين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دانت الجالية التركية في ألمانيا تلك الهجمات والدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للشباب الأكراد بارتكاب "أعمال عنف ضد المؤسسات التركية".