وقالت كريستين بلانشارد المديرة الطبية لمستشفى دائرة سالزبري الذين يعالج الاثنين في بيان "يسرني الإعلان عن تحسن صحة يوليا سكريبال. استجابت بشكل جيد للعلاج لكنها لا تزال تحصل على رعاية خاصة على مدار الساعة".



وعثر على سكريبال وابنته فاقدي الوعي على مقعد بمدينة سالزبري في جنوب إنجلترا يوم الرابع من مارس.

ولا يزال الجاسوس الروسي السابق في حالة حرجة لكن مستقرة.