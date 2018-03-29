وذكر متحدث باسم الكتائب البرية للجيش المتمركزة في منطقة إيزير لرويترز أن الجنود أبلغوا الشرطة بأن السائق مر بهم في البداية وهو يطلق سبابا بالعربية، ثم عاد وحاول دهسهم. ولم يصب أحد في الواقعة.



وأضاف "كان عشرة منهم يركضون خارج الثكنات. استهدف مجموعة واحدة من أربع مجموعات لكن لم يصدم أحدا". وتأتي محاولة الدهس بالتزامن مع تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي في كاركاسون.

ولم يتم ربط الأمر حتى الآن بالارهاب. وتعيش فرنسا حالة تأهب بعد أن قتل شخص موال لتنظيم داعش المتطرف أربعة أشخاص في جنوب غرب البلاد، يوم الجمعة.