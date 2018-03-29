ويعود تاريخ بناء المسجد إلى القرن السابع عشر الميلادي وقد شيده الكردي حسين آغا.

واتخذت السلطات التركية هذا القرار رغم أن جميع السجلات التاريخية تشير إلى أن اسمه الرسمي والتاريخي هو "جامع الأكراد".

وقامت بداية بإضافة لوحة تسميه "جامع الأتراك" فوق لوحة اسمه الأصلي قبل أن تزيل نهائياً اللوحة التي تحمل اسم "جامع الأكراد".

وبدأ الجيش التركي وحلفاء له من المعارضة السورية هجوما عسكريا في يناير على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية التي تقع على الجانب الآخر من الحدود مع هاتاي.