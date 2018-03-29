وأضافت أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة في 38 إقليما في إطار تحقيق يقوده الادعاء في إقليم قونية بوسط البلاد.



وقالت إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم بناء على شهادات أدلى بها جنود احتجزوا في السابق لعلاقاتهم بغولن ويعتقد أنهم كانوا يتولون مسؤولية تجنيد طلاب لحركته.

وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الشهر أن تركيا احتجزت 160 ألف شخص وفصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز 2016.

وتتهم أنقرة رجل الدين التركي فتح الله غولن، بالتخطيط للانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.