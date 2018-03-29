وفي تصريح للصحفيين قبل أول زيارة له للأمم المتحدة بعد توليه منصب الوزير قال ماس إن ترشيح ألمانيا معلن من وقت طويل ولا يقلل من دعمها القوي لإسرائيل.

وقال الوزير الألماني "لا ننافس أي أحد؛ نحن ننافس على مقعد. هذا أمر يمكن للمرء التعامل معه بشكل طبيعي للغاية".

ويتألف مجلس الأمن من خمسة مقاعد دائمة لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وعشرة مقاعد غير دائمة تختارها الجمعية العامة للأمم المتحدة لفترة عامين

وشغلت ألمانيا عضوية المجلس عامي 2011 و2012 وتنافس حاليا إسرائيل وبلجيكا على أحد مقعدين لعامي 2019 و2020.