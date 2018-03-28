أبو ظبي - سكاي نيوز عربية اصطدمت طائرة تابعة لشركة "جيرمانيا" للطيران وهي تسير إلى الوراء عند خروجها من موقفها في مطار تل أبيب، الأربعاء، بطائرة تابعة لخطوط "العال" الإسرائيلية دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط جرحى، بحسب ما أفادت مصادر ملاحية.