والزيارة هي أول رحلة خارجية له منذ أن تولى السلطة في 2011 ويعتقد محللون أنها للإعداد لاجتماعات قادمة مع زعماء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وبكين أوثق حلفاء الدولة المعزولة، لكن علاقتهما توترت جراء سعي كوريا الشمالية لحيازة أسلحة نووية ومساندة الصين لعقوبات دولية صارمة ردا على ذلك.

ونشرت شينخوا صورة للزعيم الكوري الشمالي والرئيس الصيني شي جين بينغ وهما يتصافحان أمام أعلام البلدين.

وانتشرت التكهنات حول زيارة كيم لبكين في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما شوهد قطار يشبه القطار الذي كان يستخدمه والده في العاصمة الصينية وسط وجود أمني كثيف.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كيم زار الصين من الأحد إلى الأربعاء برفقة زوجته ري سول جو.

وقالت الوكالة إن شي قبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية.

كان كيم جونغ إيل والد كيم جونغ أون قد التقى في عام 2000 مع الرئيس الصيني في ذلك الحين جيانغ تسه مين في الصين قبل قمة بين الكوريتين في يونيو حزيران من ذلك العام. واعتبرت الزيارة في ذلك الحين تجديدا للتأكيد على العلاقات الوثيقة مع بكين.