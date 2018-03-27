وأوضح بيان للحلف الثلاثاء أن القنبلة أسقطت على مجمع تابع لطالبان في "ضربة مباشرة" في ولاية فاراه غرب أفغانستان يوم الخميس الماضي.

وأشار البيان إلى أن الاستهداف الدقيق سمح للقوات الجوية بتفادي إلحاق الأذى بالمدنيين القريبين. والنظام الجديد جزء من جهود الولايات المتحدة وحلف الناتو لتعزيز الجيش الأفغاني.

وتسعى القوات الأفغانية لاحتواء حركة طالبان وفرع تنظيم داعش عقب إنهاء القوات الدولية مهمتها القتالية رسميا في نهاية عام 2014.

ويتكون سلاح الجو الأفغاني حاليا من 8000 جندي ، وحوالي 129 طائرة. ويريد الرئيس الأفغاني أشرف غني زيادة ذلك العدد إلى 11 ألف جندي، وزيادة حجم الأسطول الجوي الذي يعمل حالياً إلى ثلاثة أضعاف.