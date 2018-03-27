ورصد فيديو القطار الذي يقل الوفدا على رأسه كيم وهو غادر عائدا إلى كوريا الشمالية.، وفق ما نقلت صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية المحافظة عن مسؤول بارز بالمخابرات لم تنشر اسمه.

وذكرت صحيفة هانكيوره اليسارية الكورية الجنوبية كذلك أن كيم سافر إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد ظهر أمس الاثنين، قبل أن يغادر إلى "وجهة ثالثة" اليوم الثلاثاء.

ولم تورد الصحيفة مصادر معينة ولم تحدد "الموقع الثالث" لكنها قالت إنه قد يكون في الصين، في حين رفض جهاز المخابرات الكوري الجنوبي تأكيد التقرير.

وقالت كوريا الجنوبية إنها ترقب عن كثب الأحداث في بكين، حيث راوغت متحدثة باسم وزارة الخارجية سؤالا عما إذا كان كيم أو شقيقته أو بعض كبار المسؤولين الكوريين الشماليين يزورون البلاد.

وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، "في الوقت الراهن لست على علم بالموقف الذي تذكرونه. إذا كانت هناك أنباء سنعلنها".

وقالت مصادر دبلوماسية في الصين إن مسؤولا كوريا شماليا بارزا يزور البلاد، لكنها قالت إنها لا تعرف بالتحديد من هو.

وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلت عن ثلاثة مصادر لم تسمها قولها في وقت متأخر مساء أمس الاثنين إن كيم يزور بكين، فيما يعتقد أنها أول زيارة خارجية له كوريا الشمالية منذ توليه السلطة عام 2011.

وتأتي الزيارة غير المؤكدة قبل اجتماعات قمة مقررة بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مسؤول كبير في سول "قصر الرئاسة الأزرق يتابع الوضع في بكين عن كثب مع الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة".