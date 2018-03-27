وقال بانوس كامينوس، زعيم الحزب ووزير الدفاع اليوناني، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، إن حزبه اليميني (اليونانيون المستقلون) "سيمنع بأي شكل استخدام كلمة ’مقدونيا’ من جانب الدولة الجارة لاسمها".

ونشب نزاع بين البلدين منذ ربع قرن بشأن اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، وزعمت اليونان أن جارتها لها أطماع في أراضيها، خاصة في إقليم شمال اليونان يحمل الاسم ذاته "مقدونيا".

وأجرت أثينا وسكوبيه محادثات بشأن القضية، ووردت تقارير بأن من بين مقترحات حكومة اليونان اليسارية أسماء مشتقة من كلمة مقدونيا. وقد يؤدي رفض حزب كامينوس لدعم الاتفاق إلى تهديد استقرار الحكومة اليونانية.