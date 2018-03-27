وكتبت السفارة الروسية في واشنطن في تغريدتها: "أمرت الإدارة الأميركية بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، فما القنصلية الأميركية العامة في روسيا التي تود إغلاقها، لو كان القرار بيدك؟".

وقال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن واشنطن قررت طرد عشرات "الجواسيس الروس" وإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، تضامنا مع لندن في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، مؤخرا.

وخيّر السؤال الجمهور بين ثلاثة إجابات: القنصلية الأميركية في فلاديفوستوك، أكبر مدينة في الشرق الأقصى الروسي، والقنصلية الأميركية في يكاترينبورغ، وأخيرا القنصلية الأميركية في سان بطرسبورغ.

وبلغ عدد المصوتين على الاستفتاء حتى كتابة هذا الخبر حوالي 50 ألف شخص، وسيبقى التصويت عليه مستمرا 24 ساعة فقط. وقد حظي السؤال بآلاف علامات الإعجاب وإعادة التغريد.

وتشير نتائج الاستفتاء حتى اللحظة إلى رغبة الجمهور بإغلاق القنصلية الأميركية في سان بطرسبورغ بنسبة 46 بالمئة، تلتها يكاترينبورغ بنسبة 35 بالمئة وأخيرا فلاديفوستوك بنسية 19 بالمئة.

ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت السفارة الروسية في الولايات المتحدة ستأخذ بنتيجة هذا الاستفتاء الذي يغلق اليوم أم لا، كما لم يعرف ما إذا كانت السفارة الروسية ستأخذه على محمل الجد أم أن طرحة مجرد تندر.