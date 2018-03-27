وكانت محطة سي إن إن أشارت مكتب التحقيقات الفيدرالى أف بي آي يدقق في طردين مشبوهين أرسلا إلى موقعين عسكريين في واشنطن وفيرجينيا.

ونقلت سي أن أن نقلا عن مسؤولين أن طردا أرسل الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى جامعة الدفاع الوطني في فورت ماكنير، التي أخليت على الفور، بعدما تبين أنه كان يحتوي على مواد متفجرة.

كما ذكرت القناة أيضا أن طردا آخر وصل عند الظهيرة إلى فورت بيلفوار في ولاية فيرجينيا.

ويجري التدقيق في الطردين في مختبرات مكتب التحقيقات الفدرالي، ولم تسجل أي إصابات.