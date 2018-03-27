أضاف المدعي العام في ولاية شلسفيغ هولشتاين، جورج غنتغ، أن محكمة في نويمونستر حددت رسميا هوية بيغديمونت كما استمعت إلى مرافعة محاميه الذي زعم وجود أخطاء قانونية في طلب التسليم المقدم من إسبانيا.

قال غنتغ إن القاضي رفض اليوم الاثنين المذكرة المقدمة من محامي بويغدمونت، لكن يمكن طرح القضايا مرة أخرى خلال عملية التسليم الرسمية.

كانت شرطة الطرق السريعة الألمانية اعتقلت بيغديمونت الأحد بعد دخوله البلاد قادما من الدنمارك.

كانت إسبانيا قد عاشت أسوأ أزمة سياسية منذ أربعة عقود عندما خرقت حكومة بيغديمونت حظرا فرضته المحكمة ونظمت استفتاء على استقلال الإقليم الواقع في شمال شرقي إسبانيا في أكتوبر / تشرين أول.