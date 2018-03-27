أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أكد زعماء الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، أنهم لم يتلقوا أي ردود محددة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قائمة طويلة من المخاوف تشمل العملية التي تقوم بها تركيا في سوريا وسجن الصحفيين.
وذكر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في تصريح للصحفيين، بعد محادثات مع أردوغان في مدينة فارنا الساحلية البلغارية "لم نتوصل لأي شكل من حلول الوسط المحددة اليوم".
أضاف "مازلت آمل أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل.. إحراز تقدم بشأن هذه الأمور هو فقط ما سيتيح لنا تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بما في ذلك عملية الانضمام" للاتحاد الأوروبي.
وتتعرض أنقرة لانتقادات حقوقية، بشكل منتظمة، بسبب حملة واسعة ضد الصحفيين وحملة عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.