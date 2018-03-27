وذكر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في تصريح للصحفيين، بعد محادثات مع أردوغان في مدينة فارنا الساحلية البلغارية "لم نتوصل لأي شكل من حلول الوسط المحددة اليوم".

أضاف "مازلت آمل أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل.. إحراز تقدم بشأن هذه الأمور هو فقط ما سيتيح لنا تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بما في ذلك عملية الانضمام" للاتحاد الأوروبي.

وتتعرض أنقرة لانتقادات حقوقية، بشكل منتظمة، بسبب حملة واسعة ضد الصحفيين وحملة عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.