وقال التقرير إنه لم تتح على الفور أي تفاصيل أخرى بشأن زيارة كيم بما في ذلك برنامجها والهدف منها. وفقا لرويترز.

والصين وكوريا الشمالية حليفتان تقليديتان منذ نهاية الحرب الباردة. لكن العلاقات بينهما توترت بسبب دعم بكين لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ على خلفية برامجها النووية والصاروخية.

لكن الصين تبقى الداعم الرئيسي دبلوماسيا لكوريا الشمالية وأهم شريك تجاري لها. بيد أن الرئيس كيم لم يسبق له أن التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ.