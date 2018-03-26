أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أفادت وكالة بلومبرغ نقلا مصادر لم تسمها بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار الصين، فيما يعتقد أنها أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في 2011.
وقال التقرير إنه لم تتح على الفور أي تفاصيل أخرى بشأن زيارة كيم بما في ذلك برنامجها والهدف منها. وفقا لرويترز.
والصين وكوريا الشمالية حليفتان تقليديتان منذ نهاية الحرب الباردة. لكن العلاقات بينهما توترت بسبب دعم بكين لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ على خلفية برامجها النووية والصاروخية.
لكن الصين تبقى الداعم الرئيسي دبلوماسيا لكوريا الشمالية وأهم شريك تجاري لها. بيد أن الرئيس كيم لم يسبق له أن التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ.