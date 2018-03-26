من جهته، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن الولايات المتحدة "تدمر ما تبقى من العلاقات مع موسكو"، مشيرا إلى أنه احتج لدى الخارجية الأميركية على الطرد "الجائر" للدبلوماسيين الروس.

وقررت الولايات المتحدة و 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي طرد دبلوماسيين روس، في إطار عمل منسق بين الدول الغربية، للرد على قضية تسميم عميل روسي سابق وابنته بغاز الأعصاب في بريطانيا.

وتتهم دول غربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم على سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب، يستخدم في أغراض عسكرية يعود للحقبة السوفيتية، يوم 4 مارس الماضي.