وتطلب الشركات الخضوع للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس حين تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وبموجب الخطوة القانونية، تقوم بإعادة هيلكة أنشطتها وأصولها وفق خطة معينة للخروج من الأزمة.

وحددت الشركة أصولها بين 500 مليون ومليار دولار، بينما تتراوح ديونها بين 500 مليون ومليار دولار، وفق ما نقلت "إن بي سي نيوز".

وانخفضت مبيعات الشركة بـ27 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ووصلت خسائرها إلى 28 مليون دولار.

ولا تقتصر الخسارة على "ريمينغتون"، إذ تأثرت أنشطة شركات منافسة بسبب تراجع الإقبال على الرشاشات الرياضية وخسارة العقود العسكرية.