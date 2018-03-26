وذكرت الوزارة أن الصين أرسلت عددا غير محدد من قاذفات "شيانإتش-6" ومقاتلات "إس.يو 30" وطائرات الشحن "واي-8" فوق الممر المائي في طريقها إلى غرب المحيط الهادي.

وقالت الوزارة في بيان إن مقاتلات تايوانية تتبعت الطائرات الصينية، حتى عادت إلى قاعدتها.

ويوم 21 مارس أرسلت تايوان سفنا وطائرات لتعقب مجموعة حاملة طائرات صينية في مضيق تايوان.

وتأتي التحركات العسكرية الصينية في توقيت يشهد تزايد التوتر بين بكين والجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، وفي أعقاب تحذيرات قوية من الرئيس الصيني شي جينبينغ من انفصال تايوان.

وتعتبر بكين تايوان إقليما منشقا.

وقال شي الأسبوع الماضي إن تايوان ستواجه "عقابا تاريخيا" عن أي محاولة للانفصال.