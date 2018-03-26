وأضاف بيزلي لأسوشيتد برس، الاثنين، أن الكثير من المسلحين، الذين فروا من سوريا، انتهى بهم المطاف في جنوب الصحراء الكبرى، وهي حزام من الأراضي شبه القاحلة يمتد من شرق إلى غرب القارة ويعيش به 500 مليون شخص.

وذكر أن مقاتلي تنظيم داعش يتعاونون مع جماعات متطرفة أخرى لإيجاد "صعوبات غير عادية" في جميع أنحاء المنطقة.

وتابع: "أحذر قادة أوروبا بأنهم قد يواجهوا موجة هجرة من جنوب الصحراء الكبرى أكبر بكثير من الموجة الناجمة عن الصراع السوري".