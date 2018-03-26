ونقلت وكالة "تاس" عن هيئة التحقيق الروسية في وقت سابق أن "عدد الضحايا بلغ 48 شخصا"، قبل الإعلان عن زيادة الرقم.

وأعلن الفرع المحلي لوزارة الحالات الطارئة الروسية أن الحريق اندلع في الطابق الثالث، الأخير، من المركز التجاري الواقع في وسط كيميروفو.

ويضم المركز الذي شهد كثافة رواد، الأحد، عددا من صالات السينما والمطاعم وصالة للعب البولينغ.

ولم تعلن السلطات على الفور سبب الحريق.