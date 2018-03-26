وقال نونز الجمهوري، إن استثمارات الصين في الدول الأفريقية ستتيح لبكين تعزيز قبضتها على التجارة العالمية.



وصعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب من إجراءات معاقبة الصين بسبب ما تصفه بسرقة حقوق الملكية الفكرية الأميركية، وقامت في الأسبوع الماضي بفرض رسوم على سلع مستوردة من الصين تبلغ قيمتها 60 ملياردولار.



ونفت الصين قيامها بممارسات تجارية غير عادلة وهددت بالرد بفرض رسوم من جانبها على الشركات الأميركية.



وأشار نونز إلى افتتاح الصين في الصيف الماضي قاعدة عسكرية في جيبوتي الواقعة في القرن الأفريقي عند مدخل البحر الأحمر كمثال على الطريقة التي تحاول بها بكين تأكيد سلطتها التجارية.



وقال "نعتقد أنهم يحاولون بحث الاستثمار في الموانئ والبنية الأساسية في شتى أنحاء العالم ليس فقط من أجل القدرات العسكرية ولكن أيضا من أجل السيطرة على هذه الحكومات".