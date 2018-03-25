وأوضحت النيابة في بيان أن "هذا المثول سيهدف فقط إلى التحقق من هوية الشخص الموقوف. ثم ستقرر المحكمة الإقليمية في شليزيغ-هولشتاين لاحقا في شأن توقيف بوتشيمون تمهيدا لتسليمه" لإسبانيا.

وجرى توقيف بوتشيمون بعد بضع ساعات من توقيف الشرطة الألمانية لبوتشيمون آتيا من الدنمارك المجاورة.

وغادر بوتشيمون برشلونة، في أكتوبر 2017، عقب سيطرة الحكومة الإسبانية على مؤسسات الإقليم الذي أعلن استقلاله، من جانب واحد، عقب تنظيم استفتاء شعبي.