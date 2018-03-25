ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله لبرنامج على محطة (إن.تي.في): "نعلن أن هذا أمر غير مسبوق.. أن تصل الشؤون الدولية إلى حد ما يمكن أن يوصف بأساليب قطاع الطرق. ما هو السبب في ذلك؟".

وتساءل "هل هي المشكلات الداخلية في بريطانيا أم مشكلات بريطانيا في التعاون مع حلفائها أم أمر آخر؟ يبدو أن هذا ليس شأننا".

وكانت موسكو نفت مسؤوليتها عن هجوم 4 مارس على سكريبال وابنته، وهو أول هجوم معروف ينفذ باستخدام غاز أعصاب سام في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وطردت بريطانيا 23 روسيّا نتيجة ذلك، وردت موسكو بطرد عدد مماثل من البريطانيين.