ويقود أسقف مدينة قرقشونة التي تعود إلى القرون الوسطى، قداس الأحد بكنيسة سانت إيتيان دي تريب، في بلدة تريب.

ووضع السكان الزهور أمام متجر تريب الذي احتجز فيه المهاجم رهائن الجمعة.

ويجتمع مدير جهاز الدرك الوطني الأحد، في قرقشونة، بأرملة اللفتنانت القتيل.

وقتل المهاجم رضوان لقديم عندما اقتحمت الشرطة المبنى. ولا يزال هناك شخصان قيد الاحتجاز للتحقيق معهما.