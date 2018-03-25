وجذبت مسيرة "من أجل حياتنا"، السبت، حشودا هائلة بأنحاء البلاد، مما يجعلها أكبر الاحتجاجات التي يقودها الشباب منذ حقبة حرب فيتنام.

وفي واشنطن العاصمة ونيويورك سيتي ودينفر ولوس أنجلوس ومدن أخرى، استمع المتظاهرون لطلاب ناجين من حادث إطلاق نار بمدرسة في ولاية فلوريدا الشهر الماضي.

أحد الناجين، ويدعى ديفيد هوغ، أخبر الحاضرين خلال مسيرة واشنطن أن الجهود لن تتوقف عند انتهاء المسيرة، لكنها ستستمر خلال انتخابات في كل ولاية للتصويت ضد أولئك الذين يقفون في طريق سياسة السيطرة على بيع الأسلحة.