وقال مادورو في قصر ميرافلوريس الرئاسي إن "ما يحدث في إسبانيا عار. هناك سياسيون كاتالونيون معتقلون فقط بسبب أفكارهم. سواء أكنتم تتفقون مع هذه الأفكار أم لا (...) من العار أن تتم ملاحقتهم وأن يوضعوا خلف القضبان".



والجمعة، وجه قاضي المحكمة العليا الأسبانية المكلف التحقيق حول محاولة انفصال إقليم كاتالونيا في أكتوبر اتهامات إلى 25 مسؤولا انفصاليا، بينهم 13 وجهت إليهم تهمة "العصيان" التي يواجهون بموجبها السجن حتى ثلاثين عاما.



كذلك، أصدر القاضي مذكرات توقيف دولية في حق ستة قادة انفصاليين موجودين في الخارج بينهم الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون.



وأضاف الرئيس الفنزويلي "ليس لدي رأي بشأن مسألة استقلال (كاتالونيا). أنا لا أتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا، لكنني غاضب حقا من أن تتم محاكمة الناس بسبب أفكارهم".



والعلاقات متوترة بين مادورو ورئيس الحكومة الأسبانية ماريانو راخوي الذي يتهم الرئيس الفنزويلي بأن لديه "نزعة ديكتاتورية".



وكان راخوي دعا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إلى فرض عقوبات على فنزويلا حيث يوجد 200 "سجين سياسي" بحسب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان.